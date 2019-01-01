كين: علينا هزيمة مانشستر سيتي وليفربول

هاري كين يرى ضرورة الفوز على مانشستر سيتي وليفربول من أجل تعويض بداية توتنهام المخيبة للبريميرليج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم نادي توتنهام هوتسبيرز هاري كين إنه يتعين عليهم الفوز على مانشستر سيتي وليفربول من أجل استعادة التوازن والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان كين قد سجل هدفين في المباراة الأولى للسبيرز خلال الموسم الجديد، وهي المباراة الوحيدة التي فاز بها فريقه حتى الآن في الدوري.

وخسر توتنهام المباراة الأخيرة له أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة، بعد تعادله مع مانشستر سيتي في الجولة التي سبقتها بهدفين لمثلهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

ومن أجل تجاوز هذه البداية، يرى هاري كين أنه يجب على توتنهام تحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة، ويأتي على رأس هذه المواجهات مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي.

وأضاف: "لقد بدأنا الموسم بانتصار وكنا نريد بالطبع الاستمرار في الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية من أجل المنافسة على لقب البريميرليج"

وتابع: "ولكننا خسرنا 5 نقاط مبكرًا، وعلينا العمل بقوة من أجل تعويض هذه النقاط، أمامنا مواجهة آرسنال، علينا حسمها والتفكير في المباريات التالية"

ديفيد لويز: ديربي شمال لندن سيكون حدثًا خاصًا

يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع على سلم الترتيب بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز.