جوارديولا يعترف: خشيت رحيل نجم مانشستر سيتي للدوري السعودي الصيف الماضي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقفه من "مفاوضات رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون خلال الصيف الماضي".

وأبدى ناديا النصر واتحاد جدة السعوديان رغبتهما في التعاقد مع الحارس البرازيلي في الصيف الماضي، لكنهما لم ينجحا في الوصول لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي، حيث يرتبط بعقد مع اللاعب حتى صيف 2026.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا عبر حسابه على منصة إكس: "بالطبع لم أرغب في رحيل إيدرسون".

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وأضاف: "لم يصلنا أي عرض حقيقي، لقد قدموا عرضًا، لكنه (غير ملائم) لحارس توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات متتالية، لذا لم يكن بإمكانه الرحيل، وهو ما حدث".

وختم: "كنت أخشى رحيله بالطبع، إنه أحد أهم الأشخاص في فريقنا، ونحن محظوظون بوجوده معنا، آمل أن يكون سعيدًا، ويجب أن نكون دائمًا مستعدين، فأنت لا تعرف أبدًا ما قد يحدث، سواء أراد اللاعبون الرحيل أم لا".