"فاز وحده بالمباراة".. جوارديولا يعجز أمام سحر دي بروينه!

"لولاه ما كان لنا أن ننتصر!"

قاد كيفن دي بروينه، فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس (4-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتواصل المنافسة الثلاثية على التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم، حيث يتصدر آرسنال الترتيب مؤقتًا برصيد 71 نقطة، بينما يأتي السيتي في المركز الثالث بـ70 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول، الذي خاض مباراة أقل (سيواجه مانشستر يونايتد غدًا).

وتغنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بنجم فريقه دي بروينه، الذي سجل هدفين وصنع آخر أمام كريستال بالاس، مشيرًا إلى أنه "فاز بالمباراة بفضل تمريراته الحاسمة وأهدافه وكل شيء. لقد فزنا بالمباراة معه".

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وأضاف: "لم أكن أعلم أن دي بروينه يستمتع بتسجيل الأهداف أكثر من التمريرات الحاسمة، لكنني أواصل الضغط عليه ليقول إنه يتعين علينا الفوز بالمباريات. لقد فاز بالعديد من المباريات لنا، بلا شك. لقد كان جيدًا حقًا".

وأتم بيب: "لولا دي بروينه، ما كان لنا أن نفوز بهذه المباراة، تتحدثون عن المدربين ولكن لاعبين مثل كيفن يجعلون هذه المباريات سهلة، لقد كان واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، وأن تحافظ على هذا لمدة 9 سنوات، وأن يكون لديك هذا الثبات فهذا أمر مذهل".