ماذا حدث قبل القمة؟

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سبب استبعاد كيفن دي بروينه من التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية قبل المواجهة: "دي بروينه تقيأ، ويشعر بأنه ليس على ما يرام".

وردًا على سؤال هل يمكنه اللعب؟، علق: "لا أعرف، لقد عقدنا اجتماعًا وكان جاهزًا، وعندما وصلنا إلى غرفة تبديل الملابس بدأ يتقيأ، وقال إنه ليس مستعدًا".

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وقرر جوارديولا إجلاس دي بروينه على مقاعد البدلاء، بينما بدأ بالثلاثي "رودري وكوفاسيتش وبرناردو" في وسط الملعب، فيما يشارك "فودين وجريليش وهالاند" في الخط الأمامي.

وتأهل السيتي إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب كوبنهاجن، بينما تجاوز ريال مدريد فريق لايبزيج.