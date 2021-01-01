جوارديولا: تلك ليست رياضة والأمور غير واضحة بعد!

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد أن الأمور غير واضحة بعد فيما يخص دوري السوبر الأوروبي.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لم يكن يعرف أي شيء عن دوري السوبر الأوروبي حتى قبل البيان الذي صدر بساعات قليلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه أمام نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها أن معلوماته عن البطولة محدودة.

وقال جوارديولا: "لم أكن أعرف بما سيحدث حتى قبل البيان بعدة ساعات، أخبرونا أنهم سيصدروا بيانًا لكن لم يتم توضيح الأمر، حالي كحال زملائي".

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وأضاف: "لقد تحدثت معكم في كل شيء من قبل، لكن أعتقد أن الأفضل في الإجابة على هذه الأمور هي الإدارة، لا يزال هناك بعض الأمورغير واضحة بالنسبة لنا".

وأكمل: "لدي رأي حول المعلومات المتاحة، لكن لا يزال هناك الكثير ليتم توضيحه، ربما بعدها سأقول الذي أفكر فيه، لكن في النهاية أنا أدعم فريقي".

وأردف: "غياب المعلومات يتسبب في الكثير من عدم الراحة بالنسبة لنا كمدربين في الوقت الحالي، ولم أتحدث مع اللاعبين حول الأمر بعد".

وصرح: "لدينا مواجهات في دوري أبطال أوروبا وسنحاول الوصول للنهائي، بعد ذلك سنلعب البطولة في الموسم المقبل لأننا استحقينا ذلك".

وقال عند سؤاله عن عدم وجود هبوط أو صعود في البطولة الجديدة: "لا يمكن أن تكون تلك رياضة عندما تغيب تلك الأشياء".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو أحد الفرق الـ 12 التي أصدرت بيانات قبل ساعات تعلن فيها عن البطولة الجديدة.