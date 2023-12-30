لأول مرة على الإطلاق.. جوارديولا لم يتحدث في "التكتيك" بين الشوطين: لماذا؟!

كلماتي ساعدتنا في الشوط الثاني!

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحديث في "التكتيك" بين شوطي مواجهة شيفيلد يونايتد (2-0) اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا في حالة عدم راحة في المرات الثلاث الماضية التي كنا فيها هنا (3 تعادلات في ملعب الاتحاد)، كان الشوط الأول صامتًا، لغة الجسد للاعبين لا تتواصل ولا تتحدث ولا تضحك ولا تصرخ".

وأضاف: "في كرة القدم، يجب أن يكون هناك شيء ما داخليًا، بين الشوطين لم أتحدث للمرة الأولى بكلمة واحدة حول التكتيك، أخذت كرسيًا وقلت عندما تخرجون بابتسامة على وجوهكم وتتمتعون سنفوز، وبالفعل قدمنا أفضل دقائق في الشوط الثاني، وهذا ساعدنا".

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وعند سؤاله عما إذا كان يجب توقع سلسلة فوز طويلة بعد فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أضاف المدرب: "صنعنا في الماضي الكثير من سلاسل الانتصارات، لكننا لم نفكر في ذلك في تلك الفترة أبدًا".

وختم بيب: "كان لدي شعور بأنه يمكن أن يكون لدينا المزيد من النقاط نظرا للطريقة التي لعبنا بها، قدمنا أداء جيدًا حقًا أمام ليفربول وكريستال بالاس.. الموقف الذي نحن فيه أكثر من جيد، سنخسر مباريات، وسيخسرون مباريات".