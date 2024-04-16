جوارديولا: لست خائفًا من ريال مدريد.. ونجم الملكي "استثنائي"!

"عندما أقول أشياءً إيجابية عنهم فإن الناس لا يصدقونني"

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جاهزية كايل ووكر لمباراة ريال مدريد، مساء غد الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب للإصابة عن مواجهة الذهاب (3-3) في سانتياجو برنابيو.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "ووكر كان جيدًا في آخر تدريب أو اثنين، ولا أعرف إذا كان سيتواجد على مقاعد البدلاء أم لا، بالطبع وجوده معنا مهم للغاية، الكل يعرف إمكاناته جيدًا، اليوم سنخوض آخر حصة تدريبية وبعدها سأقرر".

وأضاف: "لا نريد أن نخسر مباراة الغد، نحتاج الشغف من أجل المنافسة، ونريد من جماهيرنا أن تساعدنا، علينا أن نستعد، وهناك أمور يجب أن نؤديها بشكل أفضل من المباراة الأولى".

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وتابع: "يجب أن نكون مستعدين، لن نعرف من يلعب أو كيف يلعب حتى قبل المباراة، علينا أن نقدم التحية لريال مدريد، أنا أحترمهم كثيرا لكني لست خائفًا منهم، أنا أمدحهم لأنني أعتقد ذلك".

وتغنى جوارديولا بقدرات جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه "استقر بسرعة كبيرة في الفريق الملكي، وهو أمر ليس بالسهل، كما أنه يتعامل مع الضغط بشكل جيد، إنه لاعب استثنائي".

وعن الاختلاف بين مواجهة الموسم الحالي بالموسم الماضي، ختم: "إذا لعبنا ضد ريال مدريد أمس، سيكون الأمر مختلفًا عن الغد، لقد تعلموا وتعلمنا، في العام الماضي أيضًا (فاز السيتي برباعية قبل أن يتوج باللقب)، كان لديهم فريق استثنائي أيضًا، مع بنزيما ومودريتش، أعلم أنه عندما أقول الأشياء الإيجابية عن مدريد، فإن الناس لا يصدقونني".