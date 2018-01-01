النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا بعد السقوط أمام ليستر: نعاني من فقدان الثقة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
في سيناريو مشابه للخسارة من كريستال بالاس سيتي يسقط في اختبار جديد بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إحباطه الشديد بعد الخسارة من ليستر سيتي 2/1، بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

سيتي تلقى خسارة من كريستال بالاس الجولة الماضية 3/2، طامحاً في العودة مرة أخرى للانتصارت عن طريق الثعالب.

غطاس مثل نيمار ويجب إيقافه - ردود أفعال غاضبة على هدف صلاح في نيوكاسل

اختيارات المحررين

ليستر صدموا جوارديولا ورجاله بثنائية لمارك ألبرايتون وريكاردو بيريرا، بينما أحرز برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد.

وقال جوارديولا بعد المباراة:"كانت مباراة مماثلة لما حدث مع كريستال، بدأنا بشكل جيد جداً ولكن شباكنا تلقت هدفاً، افتقدنا للثقة في العديد من المواقف".

وأضاف:"علينا تقبل ما حدث ونعمل بجد حتى نستعيد ثقتنا ونحقق نتائج إيجابية".

وتابع:"أشعر بالقلق تجاه عدم الحفاظ على نظافة شباكنا مرة أخرى، سجلوا هدفاً رائعاً في شباكنا واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم بسبب أخطائنا".

رونالدو وميسي - ومن الهوس ما قتل!

منافسة ليفربول وتوتنهام على الدوري:"يستحقان المكانة الحالية لهما، حيث يحققان الانتصارات بشكل متواصل، الموسم الماضي الفارق كان كبيراً ولكن هذا الموسم الأمور صعبة وكعادة كرة القدم لا يمكنك توقع أي شيء".

جدير بالذكر أن الهزيمة جعلت سيتي يتراجع للمركز الثالث بجدول البريميرليج بـ44 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام الثاني 7 عن ليفربول المتصدر.

الموضوع التالي:
مودريتش: أريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد
الموضوع التالي:
هاري كين يعادل تييري هنري كأكثر اللاعبين تسجيلًا في البوكسينج داي
الموضوع التالي:
دفاع أرسنال يضعه في مأزق جديد بالتعادل مع برايتون
الموضوع التالي:
مدافع دجلة عن مفاوضات الأهلي والزمالك: الاحتراف الخارجي أهم
الموضوع التالي:
لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم رئيس الرائد
إغلاق