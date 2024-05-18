جوارديولا: آرسنال وأرتيتا بعثوا لنا برسالة.. وتلقيناها!

المدرب الإسباني يتحدث عن المستقبل

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه "تلقى رسالة" مفادها أن آرسنال سيكون أكبر منافسي فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات المقبلة.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "المستقبل؟ آرسنال بعث إلينا برسالة، ونحن تلقيناها".

وأضاف: "لدي بعض الأشياء الثابتة في حياتي، أستيقظ في الصباح وأنام في الليل، والمؤكد أيضًا أنهم (آرسنال) مع تقدم نجومهم في العمر، والمدرب الذي لديهم (ميكيل أرتيتا)، والطريقة التي لعبوا بها في الموسمين الماضيين، سيبقون هنا لفترة طويلة، ولهذا تلقينا الرسالة".

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ويبدو أن السيتي على وشك الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في نهاية هذا الأسبوع، لكنه إذا خسر نقاطًا أمام وست هام وفاز آرسنال على إيفرتون، فإن اللقب سيتوجه إلى المدفعجية لأول مرة منذ عام 2004.

وسبق وصرح جوارديولا بأن "لاعبي مانشستر سيتي يدركون جيدا أنه لا فرصة للتراخي أمام وست هام، وإلا فإن آرسنال سيتوج بالدوري، إنهم يعلمون جيدا أن الفوز على وست هام فقط هو ما يضمن لهم لقب الدوري، يعلمون أنهم لم يحققوا أي شيء بعد".