"سافر إلى إسبانيا".. مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة رودري

بيان رسمي من النادي الإنجليزي..

أعلن مانشستر سيتي تفاصيل إصابة نجم الفريق رودري، التي تعرض لها خلال مواجهة آرسنال (2-2) يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أن رودري عانى من إصابة في أربطة ركبته اليمنى".

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وأضاف: "سافر لاعب خط الوسط إلى إسبانيا للحصول على استشارة متخصصة هذا الأسبوع، بعد الاختبارات الأولية في مانشستر".

وختم: "لا يزال التقييم جاريًا للتأكد من المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع، الجميع في النادي يتمنون له الشفاء العاجل".

وكان مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، قد صرّح في وقت سباق، بأن "لاعب الوسط الإسباني سيغيب لفترة طويلة".

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ومنذ انضمامه إلى السيتي من أتلتيكو مدريد في 2019، شارك رودري في 174 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حقق خلالها 129 فوزًا، مقابل 26 تعادلًا و19 هزيمة.