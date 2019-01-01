جوارديولا: أهنئ شباب مانشستر سيتي وأكسفورد أرهقنا

بيب سعيد بالتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه لم يكن في نزهة، في مباراته أمام أكسفورد، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي لكأس كاراباو.

وبعد المباراة قال لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "كنا نلعب أمام فريق كبير، لذا أهنئ الفريق واللاعبين الشباب بهذا الفوز".

وأضاف "كل شيء يسير على ما يرام، سنخوض مباريات كثيرة في المرحلة القادمة، حوالي 6 أو 7 مباريات في غضون 18-19 يومًا".

وتابع "المنافسة في هذه البطولة (كأس الرابطة) صعبة للغاية لأن هناك فرق جيدة في الدور نصف النهائي".

وعن المنافس، قال "مواجهة أي فريق في الدور ربع النهائي يعني أنه جيد، وقد عانينا كثيرًا في الشوط الثاني، بعد تقدمنا 2-1، ضغطوا علينا، واعتمدوا على الكرات الطولية، وكنا نكافح لإفساد هذه الكرات، وكنا نعرف أنها ستكون صعبة قبل مجيئنا".

كما أثنى على رحيم سترلينج بعد توقيعه على ثاني وثالث الأهداف، قائلاً "لا يهم من يسجل، لكني سعيد بأهدافه، هو يحب اللعب ويريد أن يكون لائقًا طوال الوقت، وهذا جيد بالنسبة له. هل سيصبح آرتيتا المدير الفني القادم لآرسنال؟ لا أعرف".

وختم "كانت مباراة معقدة والريح جعل الأمور تبدو صعبة، لكن في النهاية قمنا بعمل جيد".

وتأهل للدور نصف النهائي أستون فيلا، ليستر سيتي، مانشستر يونايتد والسيتي.