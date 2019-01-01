راموس يحتفل رفقة بيريز بالكلاسيكو الـ 43

رقم قياسي جديد لسيرخيو راموس بالمشاركة أمام برشلونة

احتفل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مع قائد الفريق سيرخيو راموس بوصوله إلى مباراة الكلاسيكو رقم 43 في مسيرته مع الفريق الملكي.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، المواجهة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، والذي جرى بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة العاشرة من الليجا .

وعقب المباراة التي شهدت الكثير من الإثارة رغم عدم تسجيل أي أهداف، نشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد صورة لقائد الفريق ورئيس النادي بالقميص رقم 43..

وقدم راموس مباراة رائعة قاد فيها الفريق للخروج بشباك نظيفة، بل أنه قام بإبعاد كرة من على خط المرمى كادت تكتب أول أهداف ميسي في كلاسيكو الليلة.

ويواصل راموس بذلك خطف الأضواء في الفترة الأخيرة، حيث أنه يقدم أداء مميزًا في الشهرين الماضين معوضًا انطلاقة الموسم المهتزة.

وليس بالأداء فقط، حيث أن أرقام راموس القياسية والتاريخية تتواصل بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب الإسباني منذ أسابيع.

ثم بات بعدها سادس لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في 16 موسمًا متتاليًا، مقتربًا من الانفراد بالرقم التاريخي في حال سجل في المواسم الثلاثة المقبلة.

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يذكر أن سيرحيو راموس كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد صيف العام 2006 قادمًا من نادي إشبيلية، لتبدأ مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات مع الفريق الملكي.