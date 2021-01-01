جوارديولا: أنا ومورينيو متشابهان ونفعل ما نحب

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه يتشابه إلى حد كبير مع المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو في كونهما يفعلان الشيء الذي يحبانه.

ومن المنتظر أن تشهد كرة القدم الإنجليزية صدامًا ناريًا بين مانشستر سيتي وتوتنهام مساء الغد في قمة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة توتنهام في الوقت الحالي كخصم صعب دومًا، كما أكد على ضرورة الفوز بالمباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات..

وحول جوزيه مورينيو قال: "أنا وهو في مرحلة جديدة، نحن متشابهان إلى حد كبير في كوننا نقوم بالشيء الذي نحبه منذ سنوات، لقد كانت المنافسة بيننا دائمًا شيئًا جيدًا وإيجابيًا"

وأضاف: "لا أحد في الدوري الإنجليزي يقول إن هناك مواجهة سهلة، وحين يكون الأمر أمام توتنهام فإن الأمور تزداد صعوبة بكل تأكيد كونهم فريق كبير"

وتابع: "يجب أن يتحكم الفريق في الرتم، إذا لم تخسر الكرة في مواضع معينة ولعبت ببساط ، فإن 11 لاعباً يتحكمون في الهجمات المرتدة، عليك أن تكون دقيقاً بالكرة وأن تكون على دراية بالمواقف الصعبة"

وأردف: "خسارة الموسم الماضي؟ لقد خسرنا لأنهم كانوا أفضل في المباراة، كانوا أفضل في كثير من الجوانب تمامًا كما حدث في الدور الأول من الموسم الحالي"

وأكد: "أظهرت المباراة جودة توتنهام أكثر من جودتنا، وهذا هو السبب في فوزهم علينا، إنه فريق قوي وعلينا أن نفعل ما هو أفضل للتغلب عليهم"

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة، بينما يعاني توتنهام في المركز السابع بعد تراجع في النتائج.