جهاد الحسين: كنت قريبًا من الأهلي، والهلال لم يُفاوضني أبدًا

تحدث لاعب الرائد جهاد الحسين عن بعض أسرار مسيرته الكروية خاصة اقترابه من اللعب لأحد كبار الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جهاد الحسين صانع ألعاب الرائد أنه كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص الأهلي السعودي خلال موسم 2015-2016، لكن الأمر لم يتم في النهاية بقرار من النادي الذي حقق لقب الدوري السعودي في نفس الموسم.

وأمضى اللاعب السوري 5 مواسم مع التعاون قبل أن يرحل هذا الصيف للرائد، وقد قدم أداءً مميزًا على صعيد صناعة اللعب والأهداف، إذ يُعد صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في العقد الأخير من الدوري السعودي برصيد 47 تمريرة.

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وقد تحدث اللاعب عن مسيرته الكروية مؤكدًا أنه لم يفتعل المشاكل أبدًا ويُعامل الجميع بود لأنه يرى كرة القدم رسالة محبة، مشددًا كذلك أنه لا يُشجع فريق بعينه في الدوري السعودي وكاشفًا عن أنه كان يتمنى اللعب لجميع الأندية الكبيرة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ومؤكدًا أن إرضاء الإعلام الرياضي مهمة شاقة جدًا في السعودية.

وأضاف حول اقترابه من اللعب لأحد كبار الدوري السعودي "حدثت مفاوضات بيني وبين الأهلي خلال عام تحقيقه للدوري موسم 2015-2016، كنت سأنضم لهم في انتقالات يناير بالإعارة واتفقنا على كل شيء قبل أن تتوقف المفاوضات بقرار النادي".

"كنت على وشك الانضمام لنادي الشباب كذلك، لكن رحيل خالد البلطان عن رئاسة النادي أوقف الأمر إذ كان الراغب في ضمي، ودخلت في مفاوضات كذلك مع النصر ولم تكتمل، الفريق الوحيد الذي لم يُفاوضني أبدًا من الكبار كان الهلال".