جهاد الحسين بعد رحيله عن التعاون: حزين ومصدوم، ولدي 4 عروض

اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع ثالث الدوري السعودي الموسم الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار قرار التعاون فسخ عقد صانع ألعابه "جهاد الحسين" جدلًا واسعًا في الشارع الكروي السعودي، وقد أثار أيضًا حزن وصدمة اللاعب السوري.

وكان التعاون قد فسخ عقد الحسين بالتراضي بطلب من المدرب باولو سيرجيو الذي أبلغ الإدارة في وقت سابق عن عدم حاجته للاعب صاحب الـ37 عامًا.

الاتفاق يُوضح موقفه وشرط تخليه عن الكويكبي للنصر

وأكد اللاعب في حديث لصحيفة الاقتصادية أن فسخ العقد لم يستغرق أكثر من 5 دقائق، موضحًا أنه لم يمانع تلك الخطوة لعلمه أنه قرار فني من المدرب البرتغالي.

وأوضح الحسين أن قرار التخلي عنه كان صادمًا لأنه اللاعب الآسيوي الوحيد ولأنه كان يُقدم أداءً جيدًا، مضيفًا "إدارة التعاون سبق أن ذكرت لي أنني خط أحمر بالنسبة لهم، لكن لا نعلم ماذا حدث بعدها، ولكني راضٍ عما قدمته وهذا حال كرة القدم".

"أنا حزين لخروجي في تلك الفترة بعد نهاية المعسكر وقبل انطلاق الموسم كون الوقت ضيفًا للبحث عن خيار آخر، لكني رغم هذا أعتز بعلاقتي بجميع التعاونيين جماهير وإدارة، لقد عشت معهم لحظات لا تنسى، وعندما أوضحوا لي رغبة المدرب على الفور، قلت لا مانع لدي، وأنا لاعب محترف أتفهم مثل هذه الأمور".

أفضل صناع الأهداف في الدوري السعودي خلال المواسم الخمسة السابقة برصيد 47 هدفًا كشف عن تلقيه 4 عروض بعد إنهاء عقده مع "سكري القصيم"، اثنان منها من السعودية واثنان من أندية خليجية، لافتًا لأنه سيتخذ قراره خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأتم صاحب الـ16 هدفًا في آخر 5 مواسم من البطولة حديثه للاقتصادية مؤكدًا أن وكيله أعماله يدرس الأمور المالية مع النادي، وكاشفًا النقاب عن أفضل لحظاته مع التعاون وهي حين قاده للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بالفوز على الاتحاد في المباراة النهائية.