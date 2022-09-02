جنون الدوري الإنجليزي وتوازن إيطالي .. أرقام خيالية في الميركاتو الصيفي

برشلونة وأندية البريمييرليج هم الأكثر نشاطًا

حالة من الجنون شهدتها فترة الانتقالات الصيفية، تمركزت بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الكم الهائل من الأموال التي تم إنفاقها على الصفقات الجديدة لموسم 2022/2023.

العديد من الصفقات الهامة تم إبرامها في البريمييرليج، كان أهمها انتقال أنتوني من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد، وكذلك داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول.

الأمور كانت هادئة نوعًا ما بالنسبة للدوري الإسباني، ولكن برشلونة كان المصدر الرئيسي للإثارة ببعض التعاقدات المهمة مثل رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي.

وبعد نهاية السوق، يجب أن نلقي نظرة على صافي الإنفاق في الدوريات الكبرى خلال الميركاتو الصيفي الذي انتهى في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة.

أرقام ضخمة

أندية الدوري الإنجليزي حصلت على 884 مليون يورو من بيع 254 لاعبًا في الميركاتو الصيفي، وأنفقت 2.24 مليار يورو في 273 صفقة، ليصل صافي الإنفاق والبيع إلى 1.35 مليار يورو.

ولم يقتصر الإنفاق في إنجلترا على الكبار فقط، لأننا شاهدنا أندية مثل وست هام ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست تنفق بأرقام قياسية لم نشهدها من قبل.

وبالنسبة للدوري الإسباني فقد حصلت الأندية على مبلغ 453 مليون يورو من عمليات البيع، وأنفقت 505 مليون يورو، ليكون الصافي 52.44 مليون يورو.

توازن وهدوء

الأمور في الدوري الفرنسي كانت متوازنة حيث تلقت الأندية 598 مليون يورو من بيع 288 لاعبًا، وأنفقت 557 مليون يورو على 320 صفقة ليكون الصافي 41 مليون يورو.

وفي الدوري الألماني أنفقت الأندية وعلى رأسها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند 484 مليون يورو على 276 صفقة، وحصلوا على 528 مليون يورو من بيع 268 لاعبًا ليصل صافي الإنفاق 44 مليونًا.

وأخيرًا الدوري الإيطالي، فقد حصلت أندية البطولة على 745 مليون يورو لكل عمليات البيع التي وصلت إلى 604 عملية، وأنفقت 749 مليونًا في 279 صفقة ليكون الصافي 4 مليون يورو فقط.