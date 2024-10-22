جناح فاخر ووجبة ثابتة لا تتغير.. تفاصيل حياة جوزيه مورينيو في تركيا!

"أحيانًا يخرج إلى شوارع بشكتاش"

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن نمط حياة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تركيا، حيث يتولى قيادة نادي فنربخشة منذ الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المدرب البرتغالي رفض العيش في منزل، كما اقترح مسؤولو النادي التركي، وقرر الإقامة في فندق "فور سيزونز" الشهير على ضفاف مضيق البوسفور.

وأوضحت أن صاحب الـ61 عامًا يعيش في جناح فندقي تبدأ أسعار أرخص الأجنحة فيه من 1000 جنيه إسترليني في الليلة، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لشخص يتقاضى 10 ملايين إسترليني في الموسم (بعقد لمدة عامين).

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واستقبل مورينيو صحفيي "ديلي ميل" مازحًا: "مرحبا بكم في منزلي"، قبل أن يريهم المرافق، بما في ذلك المسبح الذي يسبح فيه بانتظام في الصباح، قبل أن ينقله سائقه إلى مجمع تدريب فنربخشة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر، إن "مورينيو مغرم بإسطنبول لأنها تشبه لندن، ولكن مع طقس أفضل"، علمًا بأنه لا يغادر جناحه تقريبًا، لكنه يغامر في بعض الأحيان بالخروج إلى شوارع بشكتاش المزدحمة للذهاب إلى مطعم كباب مفضل لديه، حيث يتناول دائمًا وجبة ثابتة "حساء الدجاج ثم بيتزا مارجريتا وآيس كريم ومياه فوارة".

وأوضحت المصادر أن المدرب البرتغالي مهووس بكرة القدم، حيث يعمل 12 ساعة يوميًا، ويستعد بدقة لكل مباراة، ويشاهد منافسيه بعمق، فيقول أحد مدربي فنربخشة: "إنه من الطراز العالمي، أفضل ما رأيت"، ويضيف آخر: "إنه فريد لكنه خطير".