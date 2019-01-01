الدوري الإنجليزي الممتاز

جمهور مانشستر يونايتد يطالب برحيل بوجبا

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Getty/Twitter.com/utdreport
ما هي فحوى رسالة جمهور مانشستر يونايتد لبوجبا؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

وجّه جمهور مانشستر يونايتد رسالة إلى إدارة الفريق تطالب بالتخلي عن بول بوجبا خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.

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بوجبا أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد إلا أنّ الملكي بات قريبًا من جلب برونو فيرنانديس.

وفي صباح اليوم، الأربعاء، كتب أحد جمهور مانشستر يونايتد عباراة "ارحل يا بوجبا" أمام كارينجتون، مركز تدريبات الشياطين الحمر.

وكان صاحب الـ 26 عامًا قد تعرض لانتقادات عنصرية عقب إهدار ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكشف شقيق اللاعب عن إمكانية انضمام بوجبا إلى الدوري الإسباني رغم غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

جدير بالذكر أنّ بوجبا أعلن في الصيف رغبته البحث عن تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في مسرح الأحلام. 

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