أخاه: الجميع يعلم أن بوجبا يُناسب ريال مدريد وزيدان

الصفقة من الممكن أن تحدث في الأيام الأخيرة من الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماتياس بوجبا الأخ الأكبر لبول نجم مانشستر يونايتد أن أخيه يُناسب تمامًا ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، لكن رافضًا الحديث عن مستقبل أخيه.

ويسعى النادي الإسباني منذ أسابيع لحسم انتقال النجم الفرنسي لصفوفه، لكن المطالب المالية لليونايتد تُعيق إتمام الصفقة، إذ يطلب النادي الإنجليزي ما يقرب من 222 مليون يورو ثمن نيمار حين انتقل من باريس سان جيرمان إلى برشلونة عام 2017.

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ماتياس الذي يلعب في أحد فرق الدرجة الرابعة من الليجا سُئل عن مستقبل أخيه، فأجاب "لا أعلم، فأنا لست داخل البيرنابيو. كل شيء ممكن في كرة القدم".

أضاف لصحيفة آس "هو في حال جيدة، كما المعتاد. لا أحد يتوقع مني قول أشياء سيئة عن مانشستر يونايتد. هو لاعب محترف ومستقبله هنا. المستقبل يعتمد على الأندية، أن تكون لدى اليونايتد رغبة البيع ولدى ريال مدريد رغبة الشراء. هذا عمل".

"الجميع يعلم أن أخي قد يناسب ريال مدريد وزيدان. أولئك المطالبون بالحديث هم اليونايتد والريال. لا أعلم ماذا يجب أن أقول .. زيدان تحدث دومًا بشكل جيد عن أخي وهذا شرف لنا".

يُذكر أن بوجبا ورغم كل تلك الإشاعات حول مستقبله بدأ الموسم جيدًا مع الشياطين الحُمر، إذ صنع هدفين خلال مباريات فريقه الثلاثة في البريميرليج، وإن كان قد أهدر ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون.