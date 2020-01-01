جمهور برشلونة يطلب من بارتوميو ضم نيمار

هل نرى نيمار في برشلونة قريبًا؟

طلب جمهور نادي برشلونة من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بأسرع وقت ممكن.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة نيمار في العودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل بعد فشل المحاولات في سوق الانتقالات الماضية.

وزار بارتوميو مستشفى للأطفال في كتالونيا صباح اليوم، الأحد، بحضور فرينكي دي يونج وصامويل أومتيتي ليصطدم بعدد كبير من الجماهير.

وهتف الجمهور "أعد لنا نيمار" أثناء زيارة بارتوميو وطلبوه ببذل كل غالي ونفيس لأجل ضمان وجود صاحب الـ 27 عامًا في برشلونة مرة أخرى.

نيمار لعب لبرشلونة بين 2013 و2017 وحقق 10 بطولات من بينها دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين بجانب السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية وكأس الملك 3 مرات.

ولن يتخلى باريس سان جيرمان عن اللاعب بأقل من 200 مليون يورو وهو ما لم يتمكن النادي من دفعه حتى لا يخالف قانون اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أكد رغبته في عودة نيمار خوفًا من أن يرحل إلى صفوف ريال مدريد.