جمهور الأهلي يتصدى لمحاولات مورينيو لخطف نجم الراقي

كيف تحاول جماهير الأهلي إقناع لاعبها بالبقاء؟

SHAHID

يستهدف نادي روما الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ضم أحد نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الأمر الذي دفع جماهير الراقي للتحرك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي جيانلويجي لونجاري، أكد خلال تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" على أن نادي روما يُريد ضم ديميرال لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر ديميرال عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له خلال تدريبات الأهلي، معلقًا عليها: "قد لا يؤدي العمل الجاد دائمًا إلى النجاح، ولكنه لن يؤدي أبدًا إلى الندم".

وتفاعلت جماهير الأهلي مع تغريدة ديميرال، حيث أكدت على أنه تثق فيه وتدعمه، في محاولة منها للتصدي لعرض روما، وإقناع اللاعب بالبقاء مع الراقي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويعد ديميرال واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله خلال الوقت الحالي.

SHAHID