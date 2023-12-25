نجم الأهلي مطلوب في روما .. "الصفقة تحظى بتأييد كبير"

هل يرحل نجم الأهلي إلى الدوري الإيطالي؟

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دخل أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، ضمن "أجندة" فريق العاصمة الإيطالية روما؛ لضمه إلى صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الأهلي الذي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد مرور 18 جولة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلويجي لونجاري، وضع إدارة روما، النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع النادي الأهلي، على رأس أولوياتها؛ لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

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لونجاري أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، على أن اسم ديميرال، يحظى بشعبية وبتأييد كبير داخل نادي العاصمة الإيطالية.

ديميرال البالغ من العمر 25 سنة، مثّل الثلاثي الإيطالي ساسولو ويوفنتوس وأتالانتا، قبل الانتقال إلى الراقي في صيف العام الحالي، مقابل 16 مليون يورو تقريبًا.

جدير بالذكر أن المدافع التركي، لعب 7 مباريات مع النادي الأهلي في الموسم الحالي، مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر؛ حيث غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة.

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