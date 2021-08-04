جمهور إنتر يكثف جهوده لإقناع لوكاكو بالبقاء

هل خطة جماهير إنتر ستنجح ولوكاكو سيبقى؟

يحاول جمهور إنتر تكثيف جهوده التي تهدف للإبقاء على المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو داخل قلقة البيانكوري للموسم الجديد.

وارتبط اسم البلجيكي بعودة محتملة إلى ناديه السابق تشيلسي، لتدعيم صفوف توماس توخيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض إنتر بالفعل عرض بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى ماركوس ألونسو لكن من المتوقع أن يطرق تشيلسي الباب مجددًا مع عرض محسن.

ماذا فعل جمهور انتر لإقناع لوكاكو بالبقاء؟

منذ انتشار تلك الأنباء، أرسل جمهور إنتر مئات الرسائل لنجمه لوكاكو ولوكيل أعماله فيديركو باستوريلو في منشور للمُهاجم البلجيكي عبر "إنستجرام" من أجل حثه على تجاهل عرض تشيلسي.

ما هو موقف إدارة إنتر من بيع اللاعب؟

يحتاج إنتر إلى بيع واحد من مهاجميه خلال الصيف الحالي، لتحسين أوضاعه الإقتصادية، لكنه يواصل تمسكه بالمهاجم الذي ساعد الفريق على الظفر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وصرح بيبي موراتا، المدير الرياضي لإنتر في وقت سابق أن ناديه لن يفرط في لوكاكو، اللاعب الأسبق لتشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وكان لوكاكو قد انتقل للإنتر قادمًا من مانشستر يونايتد في 2019، ومنذ ذلك الحين شارك مع النيراتزوري في 95 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 64 هدفاً، وصنع 16 هدفاً لزملائه.

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