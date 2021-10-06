جماهير ميلان ترد على دوناروما بغضب: وجودك هنا غير مُرحب به

جماهير ميلان تهاجم دوناروما من جديد..

يبدو أن جماهير ميلان مازالت تشعر بالغضب تجاه جانلويجي دوناروما بسبب رحيله هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الروسونيري ورفضه التجديد.

منتخب إيطاليا سيواجه إسبانيا، اليوم، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي ستقام على ملعب "سان سيرو" في إيطاليا.

وستكون المباراة لها طابع خاص بالنسبة للحارس الشاب بسبب عودته للمرة الأولى لملعب فريقه السابق.

ماذا فعلت جماهير ميلان؟

هاجمت مجموعة من جماهير ميلان، دوناروما، من خلال لافتة صممها ألتراس النادى فوق أحد الجسور في مدينة ميلانو، مكتوبا عليها: "وجودك في ميلانو غير مُرحب به مرة آخرى".

Striscione contro #Donnarumma da parte della Curva Sud del Milan @MilanNewsit pic.twitter.com/UyXZbox5Cu — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) October 5, 2021

وكان هذا ردًا على التصريحات التي أدلى بها اللاعب في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة حيث قال: ""سأكون حزينًا إذا لم يكن الاستقبال جيدًا، وآمل ألا يحدث أي شيء قبيح في الملعب".

هل هاجم جماهير ميلان دوناروما من قبل؟

هذه لم تكن المرة الأولى التي يصب فيها جماهير الروسونيري غضبهم على دوناروما، فقد سبق وأن لوحوا له بالنقود خلال تواجده ضمن صفوف الفريق أثناء اللعب مع منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا.

يذكر أنّ رحيل دوناروما عن ميلان ترك حالة من الغضب الكبير بين جماهير النادي الإيطالي، والتي أتهمته بتفضيل الجانب المادي، على البقاء ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

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