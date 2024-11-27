كرروا ما حدث في ليلة 5-2.. جماهير ليفربول تواصل "العادة السيئة" مع ريال مدريد

ماذا حدث؟

واصلت جماهير ليفربول عادة سيئة تجاه ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب العام بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 انتصارات)، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين، ويحتاج إلى الفوز من أجل تحسين مركزه.

وحسب الصحفي "أرانشا رودريجيز"، فقد ألقت جماهير ليفربول الألعاب النارية خارج فندق إقامة فريق ريال مدريد في الساعة 01:45 بعد منتصف الليلة الماضية.

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وأوضح أن "آخر مرة فعلوا ذلك، فاز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 5-2" في 21 فبراير 2023.

وكان الفريق الإنجليزي قد سقط في عقر داره أمام ريال مدريد بخماسية، بعدما كان متقدمًا 2-0، وذلك في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.