جماهير ليدز يونايتد: فرانك لامبارد.. كف عن البكاء

جماهير ليدز يونايتد تواصل الغناء ضد مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استمرت جماهير ليدز يونايتد في استفزاز أسطورة نادي تشيلسي و كرة القدم الإنجليزية ومدرب نادي ديربي كاونتي الحالي فرانك لامبارد.

ويحل ديربي كاونتي ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد في مباراة الإياب لنصف نهائي المحلق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ديربي كاونتي ذهابًا على أرضه بهدف مقابل لا شيء، ليفتقد جزءًا كبيرًا من حظوظه في المنافسة على بطاقة الصعود.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وخلال مباراة الذهاب، رددت جماهير ليدز يونايتد أغنية تسخر فيها من مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد بعد اعتراضه على حكم المباراة.

وكانت كلمات الأغنية تدور حول جملة "فرانك لامبارد.. كف عن البكاء، فرانك لامبارد، كفاك صراخًا واستمتع قليلًا"

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يذكر أن الفائز من ليدز يونايتد وديربي كاونتي سيلاقي أستون فيلا الفائز على ويست بروميتش ألبيون في المباراة النهائية والتي ستحدد اسم ثالث الصاعدين للبريميرليج.