"جماهير توتنهام".. نجم بايرن ميونخ يكشف دوافعه لقهر آرسنال في دوري أبطال أوروبا!

ماذا قال كين؟

كشف هاري كين نجم بايرن ميونخ عن دوافعه للفوز على آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسجل سجل قائد إنجلترا من ركلة جزاء في التعادل 2-2 على استاد الإمارات في لندن، قبل أن يشارك في انتصار الفريق البافاري على ملعب أليانز أرينا (1-0)، بفضل رأسية جوشوا كيميتش.

وفي فيلم وثائقي لبايرن ميونخ تحت عنوان "مطاردة ويمبلي"، أظهر هاري كين دوافعه، إذ أصر على أنه كان عليه أن يبقي كل مشجعي توتنهام وبايرن سعداء (في ظل العداء الكبير بين جماهير فريقه السابق توتنهام وآرسنال).

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وقال كين في الفيلم الوثائقي: "آرسنال يقدم موسمًا جيدًا حقًا، إنه فريق جيد، لذا ستكون مباراة صعبة، بالنسبة لي ستكون مواجهة خاصة لأسباب عديدة، بالطبع هذا يضع الضغط، لأنه ليس فقط مشجعي بايرن الذين أحاول أن أجعلهم سعداء، أحتاج إلى محاولة إسعاد مشجعي توتنهام أيضًا".

ويملك كين سجلًا مميزًا ضد آرسنال، إذ سجل 8 أهداف في شباكه وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات.