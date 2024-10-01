جماهير برشلونة كلمة السر.. مفاجأة كبرى في اعتقالات الشرطة لأولتراس إنتر وميلان!

ماذا يحدث في إيطاليا؟

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة تتعلق بعمليات اعتقال العديد من مشجعي إنتر وميلان، والتي شنتها الشرطة الإيطالية أمس الإثنين.

واعتقلت قوات الشرطة 19 من مشجعي ناديي إنتر وميلان، وعلى رأسهم قادة الأولتراس، للتحقيق في اتهامات بالتورط في عمليات إجرامية مرتبطة بالمافيا.

وذكرت صحيفة "كالتشيو إي فينانزا"، أن رابطة أولتراس إنتر عملت على تشكيل "تنظيم للاشتباكات"، بعد مباراة الفريق أمام برشلونة في ديسمبر 2019، حين حاول 60 مشجعًا كتالونيًا الاعتداء على جماهير النيراتزوري في إيطاليا.

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وأضافت: "تسبب الأمر في عقد اجتماع للأولتراس، وتم وضع الأساس لتشكيل مجموعة من الرجال يمكنهم خوض معارك بدنية كلما كان ذلك ضروريًا، بعد الحصول على تدريب حقيقي، كما جرى تحديد الخطوط العريضة للحصول على الأسلحة التي سيتم استخدامها".

وفي هذا الصدد، نظم أندريا بيريتا، الرئيس السابق لأولتراس إنتر، والذي اعتقل بتهمة قتل أندريا بيلوكو (أحد أشهر جماهير النيراتزوري) رحلة مع مجموعة من المخلصين لبناء توأمة مع مجموعة من المشاغبين في نادٍ بولندي يتميزون بميل واضح للعنف.

يذكر أن إنتر كان قد التقى ببرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، إذ حقق البرسا وقتها الانتصار ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها (2-1).