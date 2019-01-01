جماهير بايرن ميونخ تطالب برحيل نيكو كوفاتش

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ مهدد بالرحيل عن صفوف الفريق بسبب غضب الجماهير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالبت جماهير فريق بايرن ميونخ إدارة ناديها بإقالة المدرب حامل الجنسية الكرواتية نيكو كوفاتش عن صفوف الفريق في أسرع وقت.

جاء هذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبسبب حالة التراجع التي يشهدها الفريق على مستوى النتائج في الدوري الألماني هذا الموسم بالرغم من الأداء الطيب في دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد تعادل اليوم أمام نظيره أوجسبورج بهدفين لمثلهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني على ملعب الأخير.

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ويحتل بايرن ميونخ في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١٥ نقطة خلف بروسيا مونشنجلاباخ صاحب المركز الأول وفولفسبورج صاحب الوصافة وفي رصيدهما ١٦ نقطة بالتساوي.

ويتعادل بروسيا دورتموند ولايبزيج مع بايرن ميونخ في نفس عدد النقاط وبفارق الأهداف لصالح البافاري في المركز الثالث بجدول الترتيب.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تعرض لثلاث هزائم في الدوري الألماني هذا الموسم وتعادل في مباراة واحدة بينما حقق الفوز في أربعة فقط من أصل ثمانية.