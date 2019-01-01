جمال بلعمري يكشف لإدارة الشباب سبب غيابه عن التدريبات

نادي الشباب توعد بلعمري بتطبيق اللائحة في حقه، بسبب غيابه المتكرر

شهدت تدريبات فريق نادي الشباب السعودي، عودة المدافع الجزائري جمال بلعمري، بعد غياب 3 أيام عن التدريبات، دون سابق عذر.

بلعمري يشارك في تدريبات الشباب بشكل متقطع، بعد عودته من المشاركة مع منتخب الجزائر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

تقارير أشارت إلى أن بلعمري برر لإدارة الكرة القدم غياب اللاعب إلى ظروف أسرية تمثلت في ولادة زوجته.

وأضافت التقارير أن بلعمري رزق بمولود حيث أخذ إذنا من الجهازين الإداري والفني للمغادرة إلى بلاده للاطمئنان على وضع مولوده وزوجته.

وكان نادي الشباب قد نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأول تغريدة قال فيها "شهدت تدريبات الخميس استمرار غياب المحترف الجزائري جمال بالعمري دون عذر".

نادي الشباب توعد بلعمري بتطبيق اللائحة في حقه، بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات الليث الأبيض دون الحصول على إذن من جانب الجهاز الفني.

وتواجد بلعمري في مقاعد بدلاء الشباب، خلال مباراة الفيحاء، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن بلعمري يرغب في الرحيل عن الشباب خلال الفترة المقبلة، حيث هناك اهتمامًا من بعض الأندية السعودية أبرزها النصر والأهلي.