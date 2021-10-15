جلطة سراي: نحن من أوقفنا انتقال مصطفى محمد لبوردو الفرنسي

رئيس جلطة سراي يتحدث عن سبب فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو

خرج بوراك إلماس، رئيس نادي جلطة سراي التركي بتصريح مفاجئ، بشأن تعثر انتقال المهاجم المصري مصطفى محمد إلى نادي بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مصطفى محمد قريبًا من الانتقال إلى بوردو الفرنسي خلال الصيف الماضي، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن نادي الزمالك هو من رفض إتمام الصفقة في الساعات الأخيرة بفترة الانتقالات الماضية.

ونشرت شبكة "A Spor" التركية تصريحات رئيس جلطة سراي، حيث قال: "تحدثنا مع مصطفى محمد حول اهتمام بوردو الفرنسي بضمه، واللاعب رد بأنه موافق على العرض".

رئيس جلطة سراي تابع: "سمحنا للاعب المصري الاجتماع مع بوردو الفرنسي، وتم الاتفاق على انتقاله، وتبقى موافقتنا ونادي الزمالك على تلك الصفقة".

بوراك إلماس واصل: "قررنا أننا لا نريد أن تتم الصفقة، ولذلك فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي، ومن ثم تم إغلاق الأمر تمامًا".

مصطفى محمد كانت لديه الرغبة في الرحيل عن جلطة سراي، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب مدربه فاتح تريم خلال الفترة الماضية.

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وظهر مصطفى بشكل رائع خلال آخر مواجهة لجلطة سراي أمام ريزا سبور، حيث استطاع أن يسجل هدفين، في انتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري التركي.