بمبلغ ضخم .. السعودية تقدم عرضًا لاستضافة السوبر الإيطالي 6 سنوات

غرض ضخم ماليًا وتغيير نظام البطولة الإيطالية

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لديها الرغبة في الحصول على حقوق استضافة كأس السوبر الإيطالي خلال السنوات القادمة، وذلك مع إجراء تعديلات على نظام البطولة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حصلت على حقوق استضافة بطولة كأس السوبر الإيطالي لمدة 3 سنوات، مقابل 21 مليون يورو، ستنتهي بنسخة 2022.

وأشارت صحيفة "calcioefinanza" الإيطالية، إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت عرضًا ضخمًا وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو، من أجل تجديد اتفاقية استضافة كأس السوبر الإيطالي.

وتريد المملكة العربية السعودية الحصول على حقوق استضافة كأس السوبر الإيطالي لمدة 6 سنوات مقبلة، لتقوم بتجديد الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة على أن السعودية قدمت طلبًا بتغيير شكل كأس السوبر الإيطالي، وذلك بمشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين فقط بالبطولة، ليقام دورين نصف نهائي ونهائي.

وسيتم دعوة الفائزين ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة إلى الوصيفين في البطولتين للمشاركة في كأس السوبر بشكله الجديد، على غرار ما يحدث في كأس السوبر الإسباني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وقطر قد تحسنت خلال الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت العلاقة بين الدوري الإيطالي والقطريين ليست على ما يرام، في ظل محاولة إيجاد طريقة لبث مباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية.