صديق الأمس صار عدوًا بامتياز.. شجار حاد بين جريليش ومارتينيز في ليلة سقوط مانشستر سيتي

ماذا حدث بين الشوطين؟

تورط جاك جريليش نجم مانشستر سيتي في مشادة حادة مع إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في نفق ملعب فيلا بارك مساء اليوم السبت بين شوطي المباراة التي خسرها السيتيزنز (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشوهد الثنائي وهما يتجادلان في نهاية الشوط الأول، أثناء توجههما إلى نفق الملعب، علمًا بأن (جريليش) كان أحد رموز أستون فيلا، قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي في 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ومع انتهاء الشوط الأول الذي شهد تقدم أحصاب الأرض بهدف نظيف، احتج جريليش على قلة الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن يتبادل كلمات قوية في شجار مع زميله السابق مارتينيز أثناء مغادرة الملعب.

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وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقد لعب إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي دور صانع السلام، حيث فصل بين الرجلين بينما ظلا منفعلين أثناء خروجهما من الملعب، علمًا بأن الحارس الأرجنتيني حصل لاحقًا على بطاقة صفراء.

ازداد وضع السيتي سوءًا بعد الاستراحة، حيث ضاعف مورجان روجرز تقدم أستون فيلا بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل فيل فودين هدف تقليص الفارق قبل صافرة النهاية.

على هذا النحو، فاز السيتي مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات (مع 9 هزائم وتعادلين)، وهي أسوأ سلسلة نتائج للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في مسيرته التدريبية.