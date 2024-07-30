جريليش: أنا لست غبيًا.. وساوثجيت فعل "أصعب شيء في مسيرتي"!

جاك يرفع راية التحدي..

أعرب جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، عن حزنه لاستبعاده من قائمة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان جريليش ضمن القائمة الأولية لجاريث ساوثجيت، لكنه استبعد من القائمة النهائية التي احتلت المركز الثاني في اليورو، بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا (2-1) قبل أسبوعين.

وقال جريليش، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة السيتي وبرشلونة وديًا في فلوريدا: "سأكون صادقًا، ربما كان الاستبعاد أصعب شيء اضطررت للتعامل معه فيما يتعلق بمسيرتي".

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وأضاف: "لقد كنت حزينًا للغاية، كان لدي بعض الأشياء خارج الملعب، الناس من الخارج لا يرون، يعتقدون أننا مجرد روبوتات، لدينا حياة خارج الملعب، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب التعامل مع ذلك".

وتطرق إلى استبعاده: "اعتقدت أنه كان يجب أن أكون في الفريق، شعرت أنني أقدم شيئًا مختلفًا عن زملائي في تشكيلة إنجلترا، لكن هذا ما هو عليه الأمر، للمضي قدمًا، يجب أن أحاول استخدام ذلك كحافز للذهاب إلى هذا الموسم ومحاولة الحصول على نفس العقلية التي كانت لدي قبل عامين".

وختم: "لا أعتقد أنني قدمت أفضل ما يمكنني في الموسم الأول مع السيتي، وفي ثاني المواسم لعبت الكثير من المباريات، أريد أن أعود أقوى، أنا لست غبيًا، أعرف ما يتطلبه الأمر للتعافي هذا الموسم، أحتاج إلى استعادة لياقتي وأسلوبي وأعرف ما يمكنني القيام به".