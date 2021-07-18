جريزمان وسيلة برشلونة لاقتناص جوهرة أتليتكو مدريد

جوان لابورتا رئيس برشلونة يحلم بجلب جوهرة أتليتكو مدريد إلى فريقه.

يدور الحديث عن الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد بإعادة أنطوان جريزمان إلى أتليتكو وقدوم ساؤول إلى برشلونة، لكن رئيس برشلونة يضع عينه على نجم آخر في صفوف الروخي بلانكوس.

بمن يحلم لابورتا؟

ذكر برنامج إل شيرينجيتو أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يحلم بضم البرتغالي جواو فيليكس من أتليتكو مدريد.

اللاعب البرتغالي لم يُظهر حتى الآن تألقًا كما انتُظر منه مع أتليتكو.

الصفقة الحلم للابورتا وبرشلونة قد تكون تبادلية مع جريزمان.

هل يكون جواو ضمن صفقة جريزمان؟

الاتجاه حاليًا في برشلونة هو التخلي عن المهاجم الفرنسي جريزمان للتخلص من راتبه بالأساس وسط الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وعدم تأقلم أنطوان حتى الآن مع الفريق الكتالوني.

جريزمان، 30 سنة، ظهر اسمه في صفقة تبادلية بين أتليتكو وبرشلونة يعود فيها إلى ناديه وينتقل ساؤول نيجيز إلى برشلونة.

الصفقة لم تتم حتى الآن ووكيل ساؤول قال إن برشلونة خيارًا من الخيارات المطروحة على لاعب الوسط الإسباني.

لكن وفقًا لسبورت الكتالونية وإل شيرينجيتو فإن لابورتا مهتم بالتعاقد مع فيليكس.

هل يتخلى أتليتكو بسهولة عن فيليكس في صفقة تبادلية؟

انتقل فيليكس إلى أتليتكو مدريد من بنفيكا قبل عامين ليكون بديلًا لجريزمان الذي كسر برشلونة الشرط الجزائي في عقده.

جواو، 21 سنة، هو أكبر صفقة في تاريخ بطل الدوري الإسباني الذي دفع 126 مليون يورو للحصول على خدماته.

ربما ما دفعه الروخي بلانكوس للحصول على خدمات فيليكس سيجعل رحيله صعبًا في صفقة تبادلية.

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