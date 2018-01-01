جريزمان: نحن نعاني منذ وصولي لأتلتيكو مدريد

الفرنسي سجل هدفين وصنع الثالث في فوز الروخيبلانكوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز صعب على حساب بلد الوليد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، ليتشارك الصدارة مع برشلونة بشكل مؤقت.

وسجل جريزمان هدفين وصنع هدف الثالث، ليقود الروخيبلانكوس للفوز، في مباراته رقم 300 في الليجا الإسبانية.

وتحدث جريزمان عن الفوز الصعب الذي حققه أتلتيكو مدريد عن حالته البدنية: "مازالت أتحسن، لم أصل لأفضل مستوى لي، لقد كان موسماً طويلاً وأحيانًا يقل المجهود، لقد ركزنا اليوم وعانينا، لقد حذرنا سيميوني من الأمر بين شوطي المباراة".

وتابع: "سعيد للفوز، المهم أن نفوز خارج الديار، الشوط الثاني كلفنا الكثير، والمدير الفني أجرى التغييرات التي ساهمت في التحسن وسجلنا الهدف الثالث، نحن نعانى دائمًا منذ العام الأول لوصولي، وعلينا أن نواصل المعاناة، وعلينا أن نعمل على خطف الكرات والعمل".

وعن هدفه الذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو: "لقد كان وقتًا طويلاً، لكنه الأمر الصحيح، قد يجعل الأمر الأشخاص غاضبين، الأمر يكون جيد عندما تسير الأمور لصالحك، وتغضب عندما تكون في اتجاه معاكس".

وردًا عن هل هو لاعب حاسم: "أنا سعيد بعد مساعدة الفريق، أنه عام طويل، وعلينا أن نحظى بالراحة بعد تلك المباراة، مثل تلك المباريات تكون أصعب، لكنني كنت قادراً على تسجيل هدفين".

واختتم عن احتفاله بالأهداف: "رقصي هو كرة القدم، أنها فرحة، قد أكون غاضبًا لكن كرة القدم تسبب لي الفرح".

ورفع اللاعب المتوج بلقب كأس العالم الصيف اللاحق، 6 أهداف وصنع 5 في الدوري الإسباني الموسم الحالي.