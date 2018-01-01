جريزمان يحتفل بمباراته الـ300 في الليجا أمام بلد الوليد

الفرنسي ومسيرة حافلة في الليجا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يخوض الفرنسي أنطوان جريزمان اللقاء رقم 300 له في الدوري الإسباني، حيث يلتقي مع بلد الوليد في الجولة السادسة عشر.

ويخوض جريزمان موسمه التاسع في الدوري الإسباني، بقميص فريقي ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.

وكان الفرنسي قد ساهم في تأهل سوسيداد لليجا في موسم 2010-11، ليقضي 4 مواسم بقميص الفريق الباسكي، ثم ينتقل لصفوف أتلتيكو مدريد ليقضي معهم 5 مواسم منذ 2014-15.

وشارك المهاجم البالغ 27 عامًا، في 299 مباراة سابقة، نجح في تسجيل 123 هدفًأ وصناعة 46.

وبدأ اللاعب في التألق بالجولات الأخيرة من الموسم الجاري، بعدما ساهم في الصيف بفوز منتخب بلاده بكأس العالم، ثم مع أتلتيكو مدريد للفوز بالسوبر الأوروبي.

حيث شارك الفرنسي، الموسم الحالي في 15 مباراة، سجل 4 وصنع مثلها في الدوري الإسباني.

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(📸: @AdaStolsmo) pic.twitter.com/xOndt4DKAV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

ولم يفُت الفرنسي المشاركة في الدوري الإسباني سوى في 20 مباراة خلال 9 مواسم بقميص الفريقين.