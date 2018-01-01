درس تكتيكي من جريزمان لماتويدي وخطبة تحفيزية من فاران بنهائي المونديال

مقطع فيديو من داخل غرفة ملابس منتخب فرنسا يظهر جريزمان وهو يمنح ماتويدي درسًا تكيكيًا بين شوطي نهائي كأس العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أظهر مقطع فيديو منتشر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وهو يمنح بلايس ماتويدي درسًا تكتيكيًا في نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا في الصيف الماضي.

جاء هذا حيث ظهر جريزمان وهو يمنح اللاعب نصائح في التمركز عبر لوحة في غرفة الملابس، وظهر صوت جريزمان في الفيديو وهو يوجه ماتويدي للتمركز في أماكن بعينها.

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وقال جريزمان في الفيديو: "بعض الأحيان تتمركز في هذا المكان بينما يكون اللعب في ذلك المكان، يجب أن تتحرك لهنا أو سأتحرك أنا عندما نمتلك الكرة".

وظهر في المقطع أيضًا صوت رافايل فاران مدافع ريال مدريد جليًا حيث كان يلعب دور الطبيب النفسي للفريق وقام بتحفيزهم بشكل كبير.

وقال فاران في المقطع: "كل شيء في المباراة سيقوم بتشتيتكم، لذا علينا جميعًا أن نقوم بشيء واحد فقط، هو التركيز على المباراة نفسها".

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جدير بالذكر أن النهائي الذي أقيم في يوليو الماضي كان قد انتهى بفوز منتخب فرنسا بأربعة أهداف لهدفين وتتويج الديوك ببطولتهم الثانية بتاريخ كأس العالم.