جريزمان: في المستقبل سألعب في الدوري الأمريكي

جريزمان يكشف عن مستقبله وإمكانية الانضمام إلى الدوري الأمريكي

أكد أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّه بالفعل اتفق مع فريقه للموسم المقبل كاشفًا عن رغبته اللعب في الدوري الأمريكي.

جريزمان أعلن رسميًا رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد دون الكشف عن وجهته.

وقال جريزمان في تصريحات لتلفزيون فرنسا: "حددت بالفعل وجهتي المقبلة والأمور حُسمت بصورة نهائية لكنني لن أعلن في الوقت الحالي".

وتابع: "كل شيء سيُعرف في وقته ولكني لست قلقًا ومستعد للموسم المقبل".

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واختتم: "ربما بعد 7 سنوات من الآن أنضم إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي. ربما أعتزال هناك".

جدير بالذكر أنّ ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، يرغب في التعاقد مع جريزمان وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريقه.