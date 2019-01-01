جريزمان يشعر بالغضب بعد توقف مفاوضاته مع برشلونة

المهاجم الفرنسي حاول التواصل مع نجوم الفريق الكتالوني

يشعر المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بحالة غضب كبيرة عقب تعثر مفاوضات انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد مؤخراً بشكل رسمي، بحثاً عن رحله جديدة، كان من المتوقع أن تكون برشلونة.

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تقارير صحفية أكدت أن غرفة ملابس الفريق الكتالوني، ترفض التعاقد مع جريزمان، وتعارض انضمامه للفريق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت دهشة اللاعب الشديدة من رد فعل نجوم برشلونة تجاه مفاوضاته مع ناديهم.

المحادثات تأجلت في الوقت الحالي، وبرشلونة لم يخبر جريزمان بالكثير من التفاصيل عن سبب توقفها حتى الآن.

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ويأتي ذلك لوجود شكوك كبيرة حول مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي وإمكانية رحيله.

رفض جيرارد بيكيه وليونيل ميسي للتعليق عن ملائمة جريزمان لأسلوب برشلونة، قبل مواجهة فالنسيا بنهائي الكأس مؤخراً، أحد الأسباب التي زادت من قلق اللاعب.

الدولي الفرنسي حاول التواصل مع أحد نجوم الفريق، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن موقف المجموعة، ولكن دون التوصل لنتيجة إيجابية.

وينتظر اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، الموقف النهائي من برشلونة لحسم مصيره، سواء باستمرار المفاوضات أو بحث عن فرصة أخرى.