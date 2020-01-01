جريزمان: اشتقت إلى كرة القدم وموعد العودة مجهول

الفرنسي اعترف برغبته في الحصول على رقم 7 رفقة برشلونة

شارك الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في بث مباشر لإحدى الألعاب الإلكترونية كان يشارك فيه شقيقه ثيو، وقام بالرد على أسئلة المتابعين والمعجبين في البث.

جريزمان يحيط بمستقبله الكثير من الأحاديث وأشارت العديد من التقارير إلى أنه ربما يرحل على قلعة البلوجرانا بعد موسم واحد من انضمامه من أتلتيكو مدريد.

وقال جريزمان في البث المباشر للعبة: "لدينا 30 يوماً أخرى في المنزل لذا لا تتفاجئوا من لعبي الكثير من الألعاب في الفترة المقبل، أنا لا ألعب "فيفا" لذلك من المحتمل أن يضربني مبابي.

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وأضاف: "أريد استعادة الرقم 7 أريد اللعب برقم 7 رفقة برشلونة سيكون هذا أمراً رائعاً إن نجحت في استرداد رقم 7 الموسم المقبل".

وأردف: "لا أعرف موعد العودة للتدريبات اشتقت إلى كرة القدم، ليس لدي علم بموعد استئناف التدريبات حتى لكن لا أظن الأمر قريباً".

وتابع: "لقد خاب أملي بتأجيل بطولة يورو 2020، ولكن هذا طبيعي بعد التوقف الكبير الذي تعرضنا له".

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وعن أفضل مباراة خاضها في مسيرته اعترف بأن مباراته الأفضل كانت أمام أرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي رفقة أتلتيكو مدريد.

واختتم: "أنا فخور للغاية بفترتي مع أتلتيكو مدريد، لقد كانت سنين رائعة، قضيت فيها أفضل اللحظات".