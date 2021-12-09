جروهي: رحيل سعود خسارة للاتحاد وحجازي يمنحني الثقة

علق البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، على رحيل سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للعميد إلى نادي الهلال، متحدثًا عن علاقته بالنجم المصري أحمد حجازي مدافع الفريق.

الهلال أعلن أمس الأربعاء عن التعاقد مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع الاتحاد خلال الفترة الماضية.

ما هي الصعوبات التي واجهت الاتحاد؟ وهل يستحق كاريلي الرحيل؟

خلال حواره مع برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية، قال جروهي: "كانت لحظات صعبة خلال الموسم الذي صارعنا فيه الهبوط، ولكن بفضل قوة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ودائمًا اسم الاتحاد كبير وعريق، ولكن شبح الهبوط كان يخيم على النادي في هذه اللحظة، وتحسنت الأوضاع ونحاول تحقيق اللقب هذا الموسم".

الحارس البرازيلي تحدث عن مواطنه المدرب فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد السابق، وعلق على رحيله، حيث قال: "أعتقد أن كاريلي قام بعمل جيد، وساهم في تشكيل مجموعة لاعبي الاتحاد الحاليين".

وواصل: "الإدارة رأت أن لابد من تغيير الجهاز الفني لتحقيق استراتيجية جديدة، خاصة وأن الإدارة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز الفني، ونحاول مساعدة بعضنا البعض".

ما هو تعليق جروهي على رحيل سعود عبد الحميد؟

أكد جروهي على أن جميع لاعبي كرة القدم في العالم مطالبين باتخاذ قرارات تخص مستقبلهم، وأن سعود عبد الحميد فعل ذلك، مشيرًا إلى أن رحيله سيكون خسارة فنية بكل تأكيد للاتحاد، ولكن تمنى له التوفيق مع فريقه الجديد الهلال.

جروهي قال: "سعود عبد الحميد لاعب جيد جدًا ودولي، ولو كان بقى في الاتحاد كان سيساعدنا كثيرًا بلا شك، ولكن هذه الأشياء يجب عليك أن تبحث الأفضل بالنسبة لك، وأتمنى له التوفيق الفترة القادمة".

وواصل: "مستوى كرة القدم في السعودية جيد جدًا وتنافسي، واللاعبين المحليين والأجانب في معظم الأندية يمتلكون لاعبين رائعين، خاصة عندما تلعب في فريق كبير، وتحاول بذل قصارى جهدك لمواكبة هذا المستوى".

كيف هي علاقتك مع حجازي؟ .. غروهي حارس الاتحاد يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/9VXLh1FBLc — العربية - في المرمى (@FilMarma) December 8, 2021

ما حقيقة أزمة جروهي مع إدارة الاتحاد؟ وما مدى قوة علاقته بحجازي؟

ورد جروهي على ما تردد حول وجود أزمة بينه وبين إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كما علق على قوة العلاقة بينه وبين المدافع المصري أحمد حجازي.

مارسيلو قال: "لا أدري من أين أتت المعلومات المتداولة حول وجود أزمة بيني وبين إدارة الاتحاد بسبب الرواتب والدفاعات المالية، ولكن الإدارة دائمًا تلتزم معي بكل وعودها، وأنا سعيد جدًا، ولو كنت غير راضي سأعود إلى البرازيل فورًا".

واختتم جروهي حديثه قائلًا: "أحمد حجازي هو لاعب ممتاز جدًا وكان يلعب في الدوري الإنجليزي، ويعطيك ثقة كبيرة كحارس مرمى، وأثق تمامًا في جودة اللاعبين المدافعين، ولكن بشكل خاص حجازي، علاقتي به قوية جدًا وخاصة، وسعيد باللعب بجواره ولاعب المنتخب المصري وسيساعدنا كثيرًا الفترة القادمة".

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