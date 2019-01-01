جروس يُطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع حارس مرمى برازيلي

جروس برر طلبه بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي للفريق حتى يؤمن به خياراته في ظل ازدحام أجندة فريقه

قالت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتلك الراقي بين صفوفه الحارس المميز محمد العويس، إلا أن رغبة جروس تكشف عن عدم ثقته في توفر البدلاء بالشكل المناسب.

وقالت التقارير أن الأهلي يستهدف حاليًا التعاقد مع الحارس البرازيلي ديوجو سيلفا، لاعب نادي سيارا البرازيلي وذلك خلال الميركاتو الشتوي.

جروس برر طلبه بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي للفريق حتى يؤمن به خياراته في ظل ازدحام أجندة فريقه في الموسم الحالي 2019\2020.

إدارة الأهلي تسعى حاليًا لمعرفة القيمة المالية المطلوبة في الحارس والتي قد تصل إلى 500 ألف يورو، في ظل وجود رغبة عددًا من الأندية الأخرى ترغب في كسب خدماته من بينها أورلاندو سيتي، وشيكاجو فاير الأمريكيان، وبويبلا المكسيكي.

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في إطار أخر، يغيب حارس الفريق الأساسي محمد العويس لأسبوعين إضافيين حيث سيعتمد على قناع طبي بعد الجراحة التي خضع لها في وجهه إثر الكسر الذي تعرض له في عظمة الوجه خلال لقاء الفيصلي 3 /1، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.