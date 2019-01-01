جروس يدرس المراكز التي تحتاج للدعم في الأهلي

تشهد قائمة الأهلي تغييرًا وحيدًا على قائمة اللاعبين الأجانب المتواجدين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاضلة المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي بين مركزين للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير المُقربة من العميد قالت أن جروس يُفاضل حاليًا بين التعاقد مع لاعب متوسط دفاع وصانع ألعاب للتعاقد مع لاعب في أحد المركزين لتدعيم صفوفه مع فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأهلي تغييرًا وحيدًا على قائمة اللاعبين الأجانب المتواجدين في صفوفه خلال الميركاتو الشتوي.

إدارة الراقي كانت قد أعلنت التخلي عن أريفين زوكانوفيتش لاعب خط الدفاع البوسني خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مع المحافظة على باقي الأسماء المتواجدة معه.

واتخذ جروس قراراً باستقطاب مدافع أجنبي بديل بشكل مبدئي، إلا أنه يدرس في الوقت نفسه جدول مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم خلال الفترة القادمة قبل أن يعطي قراره النهائي، خصوصاً اللاعبين السعوديين في صفوفه المتوقع انضمامهم للمنتخب السعودي الأولمبي خلال المرحلة القادمة