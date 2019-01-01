جروس يُحذر لاعبي الأهلي من تطور مستوى الشباب

حذر جروس الجميع من التراخي في المباراة من أجل مواصلة الانتصارات

وجه المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة الشباب مساء اليوم في بطولة الدوري.

الأهلي يلتقي مواجهة الشباب مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ13 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الاجتماع مع اللاعبين، حذر جروس الجميع من التراخي في المباراة من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم في ترتيب الجدول.

وطالب السويسري لاعبيه بضرورة عدم الاهتمام أو النظر إلى النتائج السلبية والمستويات غير المستقرة التي قدمها فريق الشباب في مبارياته الأخيرة في مسابقة الدوري.

جروس أكد للاعبيه أن المستوى الفني للشباب حقق تقدماً كبيراً في مباراته الأخيرة أمام الشرطة العراقي، وكسبه المواجهة بنتيجة عريضة ما يؤكد التحول الإيجابي الذي يمر به المنافس.

ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة من أجل التقدم خطوة جديدة، حيث يمتلك الفريق حاليًا 23 نقطة من 11 مباراة بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر.

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يُذكر أن جروس من المنتظر أن يستعين ببعض الأسماء، ضمن القائمة الأساسية للقاء والاحتفاظ بالبقية ضمن قائمة البدلاء، بينما فضل استبعاد اللاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، عن البعثة المغادرة، ومنحه المزيد من الوقت لتجهيزه للمواجهات المقبلة.