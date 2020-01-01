جروس: هدفنا التتويج بجميع البطولات والوحدة خصم صعب

السويسري جروس يتحدث عن مواجهة الأهلي والوحدة الإماراتي.

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على أن فريقه يهدف للتتويج بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، مبديًا انزعاجه من ضغط المباريات، بإقامة كل مباراة بعد 3 أيام فقط، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين.

جروس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه فريق مميز، ويمر حاليًا بأفضل حالاته الفنية، في ظل ضغط المباريات، بخوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يؤثر على الفريق بدنيًا".

المدرب السويسري تابع: "رغم ضغط المباريات، جاهزون لمواجهة الوحدة الإماراتي، ونسعى لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز".

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كريستيان جروس واصل: "نلعب جميع مبارياتنا وهدفنا هو الفوز، حيث نسعى لتحقيق جميع البطولات التي نشارك بها هذا الموسم".

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المدير الفني للأهلي أردف: "الدوري السعودي صعب جدًا والمستويات الفنية فيه متقاربة بين جميع الفرق، حيث نواجه مصاعب في بعض المباريات، ولكننا نستطيع التعامل مع أي انتقادات بشكل جيد".

واختتم جروس تصريحاته قائلًا: "عمر السومة لن يكون ضمن خياراتي بسبب تعرضه للإصابة، ولكننا فريق محترف، وعلينا عدم التأثر بالغيابات، وإيجاد البديل المناسب".

الأهلي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي، بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء غدٍ الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.