جدول مباريات وترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية..

من أجل مواصلة صفحات التألق التي قادها ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة، يتطلق منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه بطلًا لكوبا أمريكا، حين يخوض نسخة 2024 من البطولة.

يطمح التانجو للحصول على اللقب الثاني تواليًا في فترة مزدهرة يمر بها التانجو حصل فيها على كل الألقاب الممكنة.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، وترتيب "الألبيسيليستي" في المجموعة.

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جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 13 يوليو 2024.

ما القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024؟

من المقرر أن يتم نقل مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحاصلة على حقوق بث أعرق بطولة على صعيد المنتخبات في تاريخ كرة القدم.

جدول مباريات الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - الفائز من كندا وترينداد الخميس 20 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - مرسيدس بينز تشيلي - الارجنتين الثلاثاء 25 يونيو 2024

02:00 مصر، 03:00 السعودية - ميتلايف الأرجنتين - بيرو السبت 29 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - هارد روك

ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024