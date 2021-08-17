جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس الأمم في مصر، لكن لم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر وخرجوا من دور 16 في مفاجأة قوية، لكنه وصل لنهائي الجابون 2017 وخسره من منتخب الكاميرون.

أجريت قرعة أمم إفريقيا 2021 يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في 9 يناير 2022.

نتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

وقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ترتيب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 2 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021