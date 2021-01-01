متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

كل ما تريد معرفته عن كأس أمم إفريقيا 2021، متى تبدأ وتنتهي البطولة؟ الفرق المتأهلة موعد القرعة والقننوات الناقلة والأبطال السابقون وأكثر

بدأ العد التنازلي لبداية كأس أمم إفريقيا 2021 مع انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي أسفرت عن تأهل كبار القارة ولم تشهد الكثير من المفاجآت.

زادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبيا وعلى رأسها فرنسا.

أثر فيروس كورونا كثيرًا على كأس الأمم 2021، حالها حال جميع المسابقات التي كان من المقرر إقامتها في 2021، على غرار كوبا أمريكا وكأس أمم أوروبا وأوليمبياد طوكيو.

وفي هذا التقرير، ينقل لكم جول كل ما يخص النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، مواعيد البطولة والقنوات الناقلة لها وأكثر..

ما هو موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟

كان من المقرر إقامة كأس أمم إفريقيا في الفترة بين يونيو ويوليو 2021، لكن 15 يناير 2020، أعلن الاتحاد الإفريقي تقديم موعد البطولة لتقام في الفترة بين يناير وفبراير 2021.

لكن، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، غير الكاف موعد كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة، وهذه المرة قام بتأجيلها عام كامل، لتلعب خلال يناير وفبراير 2021 .

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2021؟

يشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

يتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية مباريات كأس أمم إفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بدايةٍ من دور 16 حتى النهائي.

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

تأهل 19 منتخبًا من أصل 24 من المقرر مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2021، منها 6 منتخبات عربية هي الجزائر وتونس وجزر القمر ومصر والسودان والمغرب.

حسمت منتخبات لها باع في البطولة أيضًا بطاقات التأهل الخاصة بها، على غرار السنغال والكاميرون بصفتها صاحب الأرض.

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2021 الكاميرون السنغال الجزائر مالي تونس بوركينا فاسو غينيا جزر القمر الجابون جامبيا مصر غانا غينيا الاستوائية زيمبابوي كوت ديفوار المغرب نيجيريا السودان مالاوي -

ما هو موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2021؟

لم يحدد الاتحاد الإفريقي موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 حتى الآن، لكن من المنتظر أن يتم الإعلان بعد اكتمال عدد المنتخبات المشاركة البالغ 24.

كذلك لم يتم تحديد البلد التي ستستضيف القرعة، لكن من المنتظر أن تكون الكاميرون حاضنة البطولة في نسختها القادمة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

البطولة القناة الناقلة المتابعة عبر الإنترنت كأس أمم أفريقيا 2020 beIN SPORTS beIN CONNECT, خدمة البث المباشر عبر موقع جول

ما هي الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا 2021؟

ستقام مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وقد خُصصت 6 ملاعب لهذا الغرض.

الملعب السعة المدينة ستاد جابوما 50,000 دوالا ستاد بول بيا 60,000 ياوندي ستاد أحمدو أهيدجو 42,500 ياوندي ستاد رومدي أدجيا 30,000 جاروا ستاد كويكونج 20,000 بافوسام ستاد ليمبي 20,000 ليمبي

من هُم الأبطال التاريخيون لكأس أمم إفريقيا؟

حصل منتخب الجزائر على كأس أمم إفريقيا 2019، ليحققبذلك لقبه الثاني في تاريخه ويتساوى مع كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

أما البطل التاريخي لأمم إفريقيا فهو منتخب مصر، حيث فاز بالبطولة في 7 مناسباتٍ سابقة، ويليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب وخلفهما غانا بأربعة ألقاب.

أما عن المنتخبات العربية الفائز بكأس أمم إفريقيا من قبل بجانب مصر والجزائر، فهي منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب المغرب، وكل منهم حصل عليها مرةً واحدةً فقط.