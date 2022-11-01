نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في العاصمة الرياض.
للموسم الثالث على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.
وتعد بطولة كأس الملك هي أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى عام 1957 واستمرت حتى 1990، توقفت البطولة لـ18 عامًا قبل أن تعود من جديد عام 2008.
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب
ما هو نظام كأس الملك 2023؟
كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.
سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.
جدول كأس الملك 2023
الدور
الموعد
دور الـ 16
20 - 22 ديسمبر 2022
ربع النهائي
14 - 13 مارس 2023
نصف النهائي
24 - 23 أبريل 2023
النهائي
لم يتحدد
ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟
القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.
يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
جدول مباريات كأس الملك 2023 - دور 16
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الاتحاد - الشباب
20-22 ديسمبر 2022
-
|لم يتحدد
الفيحاء - الخليج
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
الفتح - الطائي
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
الهلال - الاتفاق
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
الباطن - الرائد
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
ضمك - الوحدة
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
أبها - التعاون
20-22 ديسمبر 2022
-
لم يتحدد
النصر - العدالة
20-22 ديسمبر 2022
-
|لم يتحدد
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